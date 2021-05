Anzeige

Medien Einmal so wie Sisi fühlen: Netflix sucht Komparsen für Serie Das Leben der österreichischen Kaiserin Sisi wurde schon oft verfilmt. Legendär der Dreiteiler mit Romy Schneider. Nun dreht Netflix eine Serie - und sucht Komparsen, die als Hofdamen, Herzöge oder Bürger in historische Kostüme schlüpfen.

Mail an die Redaktion Devrim Lingnau als Sisi und Philip Froissant als Franz-Joseph sind die Darsteller von „The Empress“. Foto: Mathias Bothor/Netflix/dpa

München.Einmal Hofdame, Herzog oder Diener sein im Wien der Kaiserzeit - die Netflix-Serie „The Empress“ über die österreichische Kaiserin Sisi macht es möglich. Für die Dreharbeiten in Bamberg, Bayreuth und Ansbach würden von August bis November mehr als 3000 Komparsen gesucht, teilte das Casting-Team in München mit. Die sechs Folgen spielen um das Jahr 1850 und erzählen von der bayerischen Prinzessin Sisi (1837-1898), die durch die Heirat mit Franz-Joseph 1854 zur Kaiserin von Österreich-Ungarn wurde. Ihr Schicksal wurde schon oft verfilmt, so etwa in der berühmten Trilogie aus den 1950er Jahren mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm.

Wer in historischen Kostümen und Frisuren vor der Kamera stehen will, kann sich im Internet bewerben. Gesucht würden unter anderem Adelige, Hofdamen, Leibwächter, Bürger, Handwerker und Stadtoberhäupter. Der Wunsch der Filmemacher: Ab sofort die Haare wachsen lassen. Gern gesehen seien auch Männer mit Backen- und Kaiserbärten. Die Serie soll 2022 bei Netflix starten mit Devrim Lingnau als Sisi und Philip Froissant als Franz-Joseph. Die „Sisi“-Serie bei TVnow mit Dominique Devenport und Jannik Schümann soll schon Ende 2021 starten.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-638849/2