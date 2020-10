Anzeige

Corona Einreisebremse nicht nur für Österreich Auch für Shoppingtouren am tschechischen Nationalfeiertag gilt: Wer nach Ostbayern kommt, braucht einen frischen Corona-Test.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml appelliert an den gesunden Menschenverstand. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Regensburg.Corona schafft wieder Grenzen: Am österreichischen Nationalfeiertag, der an diesem Montag zelebriert wird, werden die Bürger aus dem Nachbarland bei der Einreise zu Shoppingtouren in Bayern gebremst. Es gelten keine Quarantäne-Ausnahmen, warnte Gesundheitsministerin Melanie Huml vorab. „Auch wenn wir unsere österreichischen Nachbarn unter normalen Umständen gerne bei uns haben - ein grenzüberschreitender Reiseverkehr nur für den Einkaufsbummel ist bei der derzeitigen Corona-Infektionslage keine gute Idee und daneben nicht erlaubt.“ Die täglich steigenden Zahlen seien besorgniserregend. Kontakte jeglicher Art seien so weit als irgend möglich zu vermeiden - im Inland wie auch grenzüberschreitend.

