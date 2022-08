2. Bundesliga Einsatz von Fürths Torwart gegen Kaiserslautern unsicher

Die SpVgg Greuther Fürth bangt vor ihrem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern um den Einsatz von Torwart Andreas Linde. Es sei „völlig offen“, ob er spielen könne, sagte Trainer Marc Schneider am Freitag über den Schlussmann. Man wolle nicht das Risiko eingehen, dass etwas Schlimmeres passieren könne. Es könne beim 29-jährigen Schweden aber auch für einen Einsatz am Sonntag (13.30 Uhr) reichen.

dpa