3. Liga Einsatz von Kapitän Lex bei 1860 München fraglich

Der TSV 1860 München muss im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden um den Einsatz von Kapitän Stefan Lex bangen. Nach überstandenen Problemen am Oberschenkel hatte sich der Offensivspieler am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf leicht das Knie verdreht. „Nichts Schlimmes, aber wir müssen schauen, ob es reicht“, sagte „Löwen“-Trainer Michael Köllner am Freitag.

dpa