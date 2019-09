Bayern Einschränkungen beim Zugverkehr Ausfälle, Änderungen und Ersatzverkehr: Wer von oder nach Regensburg fährt, sollte die Pläne ab jetzt genau studieren.

von Heike Haala

Mail an die Redaktion Bei vielen Agilis-Zügen kommt es zu Fahrplanänderungen. Foto: Seidl

Regensburg.Pendler, Reisende und Ausflügler, die auf den Zug rund um Regensburg angewiesen sind, müssen in diesem Herbst Nerven aus Stahl beweisen. Sie tun gut daran, die Fahrpläne lieber einmal mehr zu checken. Denn auf über 13 Kilometern Gleisstrecke zwischen Nürnberg und Regensburg stehen Bauarbeiten an. Die Schienenstränge und ihr Gleisbett werden laut Deutscher Bahn erneuert. Außerdem sei es notwendig, Weichen auszutauschen und eine Bachbrücke bei Postbauer-Heng zu erneuern. Die Fahrgäste auf dieser Strecke werden diese Bauarbeiten in Form von Zugausfällen, Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr zu spüren bekommen.

So fallen alle IC-Züge zwischen Nürnberg und Passau zwischen 12. September und 21. November aus. Fernzüge in Richtung Österreich werden abweichende Fahrzeiten haben. Laut der Eisenbahngesellschaft Agilis sind auch die Linien Plattling-Regensburg Hbf-Neumarkt von 11. September bis 4. November sowie Regensburg Hbf–Ingolstadt Hbf vom 11. September bis 21. November betroffen.

Diese Einschränkungen gelten in der ersten Phase

Von 11. September, 22 Uhr, bis 5. Oktober, 4 Uhr, fallen nahezu alle Züge zwischen Beratzhausen und Regensburg Hbf aus. Dafür gibt es Ersatzverkehr mit Bussen. Der Bahnhof Regensburg-Prüfening wird ausschließlich von folgenden Ersatzbussen angefahren: Bus 338 (Abfahrt: 16.12 Uhr in Prüfening Richtung Beratzhausen), Bus 320 (Abfahrt: 0.52 Uhr Prüfening, Richtung Beratzhausen), Bus 3333 (Ankunft: 6.47 Uhr in Prüfening, kommend aus Richtung Beratzhausen), Bus 196 (Abfahrt: 13.42 Uhr in Prüfening, Richtung Beratzhausen). Weiterhin fallen einzelne Züge auf erweiterten Abschnitten von/bis Parsberg bzw. Neumarkt aus. Zwischen Beratzhausen und Neumarkt verkehren die Züge zudem zu geänderten Fahrzeiten. Ebenso verkehren die Züge ag84335, ag84182, ag84173 und ag84202 durch den Bauabschnitt teilweise mit geänderten Fahrzeiten.

Diese Einschränkungen gelten in der zweiten Phase

Von 5. Oktober, 4 Uhr, bis 15. Oktober, 4 Uhr, fallen nahezu alle Züge zwischen Parsberg und Seubersdorf aus. Weiterhin fallen einzelne Züge auf erweiterten Abschnitten von/bis Neumarkt aus. Zwischen Regensburg und Parsberg fahren die Züge zu geänderten Fahrzeiten. Die Züge ag84335, ag84326, ag84173 und ag84202 fahren durch den Bauabschnitt teilweise zu geänderten Fahrzeiten.

Vier Nächte nur mit dem Bus nach Sünching

In den Nächten auf den 13.,14., 20. und 21.Oktober fallen jeweils ab 22 Uhr alle Züge zwischen Regensburg Hbf und Sünching aus. Es gibt Ersatzverkehr mit Bussen. Von Sünching nach Plattling fahren die Züge zu späteren Fahrzeiten.

Zwei Tage kein Zug zwischen Beratzhausen und Parsberg

Am 26. und 27. Oktober fallen zudem alle Züge zwischen Beratzhausen und Parsberg aus. Zwischen Regensburg Hbf und Beratzhausen verkehren die Züge zu geänderten Fahrzeiten.

Ausfälle in Richtung Ingolstadt

Von 12. September bis 14. Oktober und von 4. bis 21. November fallen einzelne Züge (jeweils Montag – Freitag) zwischen Regensburg Hbf und Ingolstadt Hbf aus. Für ausfallende Züge halten einzelne Züge zusätzlich in Poikam, Gundelshausen, Bad Abbach und Ernsgaden.

Die Agilis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bushaltestellen der Ersatzbusse sich nicht immer in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof befinden. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist im Rahmen der bereitgestellten Kapazitäten möglich, kann jedoch nicht garantiert werden. Der Umstieg zwischen Zug und Bus ist an den meisten Stationen zudem nicht barrierefrei.

Zehn Minuten früher ab Straubing nach Regensburg



Aufgrund von Arbeiten an Lärmschutzwänden fährt der Agilis-Zug ag84228 noch bis 10. September zehn Minuten früher von Straubing bis Radldorf und zwar um 4.27 Uhr. Ab Radldorf verkehrt der Zug zu den regulären Fahrzeiten.

