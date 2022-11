Konjunktur Einzelhandel sieht Weihnachtsgeschäft mit Hoffen und Bangen

Die bayerischen Einzelhändler sehen dem Weihnachtsgeschäft dieses Jahr mit gedämpften Erwartungen entgegen. Der Handelsverband Bayern (HBE) rechnet zwar damit, dass sich die Konsumlaune der Verbraucher in den kommenden Wochen noch etwas aufhellt. Aber die hohen Energie- und Lebenshaltungskosten bremsten die Konsumlaune: Der Handel wäre „mit einem Weihnachtsgeschäft auf Vorjahresniveau zufrieden“, sagte HBE-Präsident Ernst Läuger am Dienstag in München. Er hoffe, dass trotz der schwierigen Rahmenbedingungen „nicht an Geschenken gespart wird“ und der „Umsatz einigermaßen stabil bleibt“.

dpa