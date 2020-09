Anzeige

Kriminalität Einzugsfeier endet in Zelle Eine Einzugsfeier hat für einen Mann in Passau in einer Arrestzelle der Polizei geendet - statt im Bett seiner neuen Wohnung.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Passau.Mit ein paar Freunden hatte der 30-Jährige gefeiert und auch ordentlich getrunken, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Zweimal ging er in der Nacht zur Wohnung seiner 22 Jahre alten Nachbarin, die so sehr von ihm genervt war, dass sie die Polizei zu Hilfe rief. Nachdem die Beamten den Betrunkenen das erste Mal um Ruhe baten, schaltete der 30-Jährige den Strom für das gesamte Mehrfamilienhaus ab. Als die Polizei wieder anrückte, nahm sie ihn mit. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle.