Eishockey Eisbären Berlin wollen mit Auswärtssieg Titelchance erhalten

Mail an die Redaktion Michael Wolf (l-r), Jason Jaffray, Yannic Seidenberg, Patrick Hager und Dominik Kahun von Red Bull München jubeln. Foto: Peter Kneffel

Münchens Dominik Kahun (l.) und Berlins Marcel Nobels. Foto: Arne Immanuel Bänsch

München.Die Eisbären Berlin kämpfen am Sonntag (14.30 Uhr) um ihre kleine Titelchance in der Deutschen Eishockey Liga und gegen den vorzeitigen Triumph von Endspielgegner EHC Red Bull München. Das Team von Trainer Uwe Krupp liegt in der Finalserie mit 1:3 gegen den Titelverteidiger hinten und muss im Auswärtsspiel in Bayern unbedingt gewinnen, um ein sechstes Match zu erzwingen. Die Chancen stehen schlecht, trat München um den früheren Berliner Coach Don Jackson zuletzt doch sehr souverän und kaltschnäuzig auf. Red Bull kann als drittes Team nach Mannheim und Berlin drei DEL-Titel in Serie feiern. Die Eisbären warten seit 2013 auf den Meisterpokal.