Eishockey

Eisbären-Medaillengewinner spielen gegen Meister München

Die drei Berliner Silbermedaillen-Gewinner werden am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Spiel der Eisbären Berlin gegen den deutschen Eishockey-Meister EHC München spielen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwochvormittag via Twitter mitteilte, wollen sich die Pyeongchang-Helden Jonas Müller, Frank Hördler und Marcel Noebels keine Spielpause gönnen.