Tiere Eisbärin „Vera“ wohl doch nicht trächtig Die Hoffnungen auf Eisbären-Nachwuchs im Nürnberger Tiergarten haben sich wohl zerschlagen.

Mail an die Redaktion Die Eisbären Vera (Weibchen, vorne) und Nanuq (Männchen) tollen im Winter im Tiergarten Nürnberg im Schnee. Foto: Jörg Beckmann/Tiergarten Nürnberg/dpa/Archivbild

Nürnberg.Wegen des Verhaltens von Eisbärin „Vera“ sei Nachwuchs in diesem Jahr unwahrscheinlich, hieß es am Mittwoch vom Tiergarten. Das 19 Jahre alte Weibchen sei wieder im Außengehege unterwegs und habe wieder angefangen zu fressen. Sie habe auch kein Nest in ihrer Höhle gebaut.

Tierpflegerinnen und Tierpfleger hatten im Februar und März beobachtet, wie sich „Vera“ mit Eisbär „Nanuq“ gepaart hatte. Im September hatte das Tierarztteam einen erhöhten Wert des Hormons Progesteron im Blut der Eisbär-Dame festgestellt - was für eine Schwangerschaft hätte sprechen können. Zuletzt hatte sie sich in ihre Höhle zurückgezogen, was auch ein Anzeichen für eine nahende Geburt sein kann.

