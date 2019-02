Verkehr Eisenbahnbetreiber Transdev reagiert auf Ausfälle bei BOB Als Reaktion auf massive Zugausfälle und Verspätungen hat der private Eisenbahnbetreiber Transdev umfassende Maßnahmen angekündigt.

Mail an die Redaktion Der Meridian, ein Zugangebot der zu Transdev gehörigen Bayerischen Oberlandbahn (BOB), fährt durch das Inntal. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Der Betreiber der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) kündigte im Krisengespräch mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) am Freitag in München unter anderem mehr Personal, Notfallkonzepte für den Winter sowie eine bessere Infrastruktur an.

„Das vorgestellte Maßnahmenpaket geht insgesamt in die richtige Richtung“, teilte BEG-Geschäftsführer Thomas Prechtl mit. Die Vorschläge könnten sich kurzfristig positiv auf den Betrieb auswirken.

Die BEG hatte das Treffen wegen zahlreicher Probleme bei der Bayerischen Oberlandbahn, dem Meridian und der neuen Ostallgäu-Lechfeld-Bahn anberaumt. Die Bahngesellschaft plant, finanziert und kontrolliert im Auftrag des Freistaats den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern.