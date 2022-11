Justizminister Eisenreich: „Niemand muss Unmengen Bargeld horten“

Nach Ansicht von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) muss niemand aus Angst vor Hackerangriffen Berge an Bargeld zu Hause haben. „Niemand muss Unmengen an Bargeld unter dem Kopfkissen horten“, sagte er im Interview der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“ (Freitag). „Im Katastrophenfall greifen immer staatliche Systeme. Bis die staatlichen Notfallsysteme greifen, reicht Bargeld in einem vernünftigen Rahmen aus.“

