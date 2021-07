Anzeige

Parteien Eisenreich zum Münchner CSU-Bezirkschef gewählt Bayerns Justizminister Georg Eisenreich ist neuer Vorsitzender der CSU München.

München.Auf einem Bezirksparteitag wählten ihn die Delegierten am Donnerstagabend für zwei Jahre an die Spitze des CSU-Bezirksverbands. Er folgt auf den ehemaligen Kultusminister Ludwig Spaenle. Spaenle, der inzwischen Antisemitismus-Beauftragter der Staatsregierung ist, hatte im vergangenen September seinen Rückzug angekündigt. Eisenreich erhielt am Donnerstagabend nach CSU-Angaben 83 von 84 gültigen Stimmen, es gab eine Nein-Stimme.

Ursprünglich hatte die Münchner CSU den neuen Bezirksvorstand bereits im Februar wählen wollen - ungeachtet damals höherer Corona-Zahlen auch bei einem Präsenzparteitag. Erst nach Kritik von verschiedenen Seiten hatte der Bezirksverband den Parteitag schließlich verschoben.

