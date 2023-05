München Eisensäule abgestürzt: Bauarbeiter rettet sich selbst Ein Bauarbeiter hat sich bei einem Arbeitsunfall in München selbst retten können, ist aber trotzdem schwer verletzt worden. Der 59-Jährige lud am Montag mit einem Ladekran Eisensäulen auf einen Lastwagen, als sich eine der Säulen löste und auf ihn fiel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa/Symbolbild

München.Die Kanten der Säule schnitten in das Bein des Mannes und er wurde am Lastwagen eingeklemmt. Er reagierte schnell auf die lebensbedrohliche Situation und klemmte sich laut Feuerwehr mit einem Gürtel das Bein ab, um die Blutung zu stoppen. Ein Rettungsdienst stabilisierte die Lage des Mannes vor Ort und brachte ihn dann in ein Krankenhaus.