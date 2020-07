Anzeige

Kriminalität Eisenstangen im Feld - Zwei Mähdrescher beschädigt Unbekannte haben auf zwei Feldern in Unterfranken Eisenstangen deponiert und so zwei Mähdrescher erheblich beschädigt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mähdrescher verrichtet Arbeit auf dem Feld. Foto: Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa/archiv

Gerolzhofen.Die Polizei schätzte den Schaden am Montag bei jedem Fahrzeug auf einen vierstelligen Betrag. Die Ermittler vermuten, dass die Stangen absichtlich auf den Getreidefeldern in Gerolzhofen und Sulzheim (Landkreis Schweinfurt) deponiert wurden. Am Sonntag fuhren dann die Bauern mit ihren Erntemaschinen darüber.

Seit Jahren häufen sich derartige Vorfälle bayernweit vor allem in der Erntezeit. Unbekannte verstecken etwa große Schrauben zwischen Maiskolben oder stellen Metallstangen zwischen die Pflanzen. Das Ziel der Attacken ist offensichtlich, die teuren Erntemaschinen zu demolieren - mitunter entsteht pro Fall ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Für die Arbeiter auf den Feldern besteht zudem Lebensgefahr, weil Metallteile auch wie Geschosse durch die Gegend katapultiert werden können.