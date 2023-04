Eishockey Eishockey-Club aus Straubing vermeldet neun Abgänge Die Straubing Tigers haben nach ihrem Playoff-Aus ihre ersten Abgänge vermeldet. Mindestens neun Spieler werden die Tigers verlassen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte. Zu den Abgängen gehören Jason Akeson, Trent Bourque, Bastian Eckl, Garrett Festerling, Brandon Manning, Ian Scheid, Travis St. Denis, Travis Turnbull und Yannik Valenti.

Mail an die Redaktion Straubings Torschütze Jason Akeson jubelt. Foto: Uwe Anspach/Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Straubing.Die Tigers kündigten an, ab Dienstag Neuigkeiten zu Vertragsverlängerungen und Zugängen bekanntzugeben. Straubing war in der vergangenen Woche im Viertelfinale der DEL-Playoffs an den Grizzlys Wolfsburg im entscheidenden siebten Spiel gescheitert.