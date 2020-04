Anzeige

Eishockey Eishockey-Coach Pokel für nächste Auszeichnung nominiert Straubings Trainer Tom Pokel könnte die nächste Auszeichnung bekommen.

Mail an die Redaktion Trainer Tom Pokel gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Straubing.Nach seiner Würdigung als Trainer des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zählt der 52-Jährige auch zu den insgesamt fünf Nominierten für den sogenannten Globetrotter Coach of the Year Award. Damit könnte Pokel also als Europas Trainer des Jahres geehrt werden. Die Auszeichnung wird von der Alliance of European Hockey Clubs (EHC) vorgenommen. Die EHC ist die Interessenvertretung der europäischen Eishockeyvereine und wurde nach dem Vorbild der European Club Association im Fußball gegründet.