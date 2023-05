Deutsche Eishockey Liga Eishockey: Kangasalusta neuer Co-Trainer

Pekka Kangasalusta wechselte von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zu Meister EHC Red Bull München. Der 45-jährige Finne ist seit November 2022 Assistenztrainer des Nationalteams und wird bei der kommenden Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai 2023) noch hinter der Bande des deutschen Teams stehen. Im Anschluss an die WM tritt der Coach seinen Dienst in München an, wo der frühere Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm neuer Chefcoach ist.

dpa