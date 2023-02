Verlängerung Eishockey-„Leader“ JC Lipon verlängert in Straubing

Die Straubing Tigers können weiter mit Eishockey-Profi JC Lipon planen. Der 29 Jahre alte Kanadier hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert, wie der DEL-Club am Montag mitteilte. In 50 Partien in der Deutschen Eishockey Liga erzielte der Angreifer 18 Tore. Zudem kam er auf 19 Assists für die Niederbayern.

dpa