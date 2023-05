Testspiel Eishockey-Nationalteam bestreitet WM-Generalprobe in München

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstagabend (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in München gegen die USA ihr letztes Testspiel vor dem Start der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Für den neuen Bundestrainer Harold Kreis geht es darum, seinen erst in der vergangenen Woche halb umgekrempelten Kader noch einmal einzuspielen und frische Kräfte einzubauen.

dpa