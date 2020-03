Eishockey Eishockey-Profi Brady Lamb neuer Augsburg-Kapitän Brady Lamb ist neuer Kapitän der Augsburger Panther und damit Nachfolger des zurückgetretenen Steffen Tölzer.

Mail an die Redaktion Brady Lamb von Augsburg spielt den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Archiv

Augsburg.Das gab der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag bekannt. Der 31-Jährige spielt seit 2014 für die Schwaben und wird in den beiden letzten Hauptrundenspielen sowie in den Playoffs Kapitän sein. Tölzer hatte das „C“ auf dem Trikot am Donnerstag abgegeben, nachdem ein Strafbefehl gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung bekannt geworden war. Er hatte sich im September während des Oktoberfestes in München mit einem Mann geprügelt und dafür eine Haftstrafe von elf Monaten auf Bewährung erhalten. Tölzer bat um Entschuldigung.