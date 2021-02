Anzeige

Eishockey Eishockey-Profi McNeill löst Vertrag in Augsburg auf Eishockey-Profi Patrick McNeill steht den Augsburger Panthern auch künftig nicht mehr zur Verfügung.

Mail an die Redaktion Patrick McNeill in Aktion. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

Augsburg.Der Verteidiger, der im November mit seiner Familie in die kanadische Heimat zurückgekehrt war, wird in nächster Zeit nicht mehr nach Deutschland kommen. Der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga hatte McNeill die Möglichkeit eingeräumt, jederzeit zu dem Team zu stoßen.

Laut Mitteilung vom Mittwoch wurde nun aber der Arbeitsvertrag auf Wunsch des Spielers aufgelöst. „In den letzten Wochen ist für mich immer klarer geworden, dass der Lebensmittelpunkt meiner Familie speziell in diesen Zeiten in Kanada bleiben soll“, sagte der 33 Jahre alte Spieler.

McNeill war wegen einer beruflichen Karrierechance seiner Frau nach Kanada zurückgekehrt und wollte in Pandemiezeiten nicht räumlich von seiner Familie getrennt sein. „Natürlich hätten wir uns sehr gefreut, wenn wir in der heißen Phase der Saison auf einen erfahrenen Verteidiger wie Patrick McNeill bauen können. In Zeiten der Pandemie, die uns nach wie vor alle fest im Griff hat, haben wir aber großes Verständnis für ihn“, sagte Trainer Tray Tuomie. „Pat hat keine Entscheidung gegen die Augsburger Panther, sondern eine Entscheidung für seine Familie getroffen.“

