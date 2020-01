Eishockey Eishockey-Profi Shugg verlässt Red Bull München Stürmer Justin Shugg wird den EHC Red Bull München zum Monatsende verlassen.

Mail an die Redaktion Justin Shugg von EHC Red Bull München. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

München.Wie der deutsche Eishockey-Vizemeister am Dienstag mitteilte, läuft dann der Vertrag mit dem Kanadier aus. Der 28-Jährige war im Dezember nach zahlreichen Verletzungen von Münchner Akteuren verpflichtet worden. Shugg lief bereits in der Saison 2018/19 für den dreimaligen deutschen Meister auf und erzielte in beiden Spielzeiten in 73 Hauptrunden- und Playoff-Partien 14 Tore sowie 26 Assists.