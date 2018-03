Eishockey

Eishockey-Spieler Seidenberg wird „Verteidiger des Jahres“

Eishockey-Silbermedaillengewinner Yannic Seidenberg ist zum „Verteidiger des Jahres“ in der Deutschen Eishockey Liga gewählt worden. Der 34-Jährige vom EHC Red Bull München wurde am Samstagabend bei der „Gala des deutschen Eishockeys“ in Straubing geehrt. DEL-Trainer, -Manager und Fachjournalisten stimmten für ihn ab. Der Bruder von NHL-Profi Dennis Seidenberg spielte beinahe seine gesamte Laufbahn als Stürmer, wurde aber inzwischen in München zum Verteidiger umgeschult.