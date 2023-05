Eishockey Eishockey-Vizemeister Ingolstadt verpflichtet Schwaiger

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat Verteidiger Daniel Schwaiger unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige wechselt vom Kooperationspartner Ravensburg Towerstars nach Oberbayern, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte. Mit den Ravensburgern wurde Schwaiger in diesem Jahr Meister in der DEL2.

dpa