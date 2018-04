Eishockey Eishockeyspieler Oblinger wechselt aus Straubing nach Köln

Mail an die Redaktion Alexander Oblinger (l) wechselt von Straubing nach Köln. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Köln.Alexander Oblinger kehrt zur kommenden Saison von den Straubing Tigers zu den Kölner Haien zurück. Das teilte der Verein der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. Der 29 Jahre alte Stürmer gewann im Trikot der Junghaie in der Spielzeit 2006/07 den Titel in der Nachwuchsliga DNL. In der DEL bestritt Oblinger 450 Spiele und erzielte dabei 58 Tore.