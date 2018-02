Wetter Eisige Kälte hat Bayern fest im Griff Bald beginnt der meteorologische Frühling, doch die Temperaturen gehen derzeit in den Keller. Skifahrer schreckt das nicht.

Von Dagmar Unrecht

Merken

Mail an die Redaktion Traumhafter Sonnenschein am Sonntagmittag am Arbergipfel.Foto: Andreas Stadler

Regensburg.Der Blick aus dem Fenster trügt: Die Sonne scheint prächtig, doch die Temperaturen sind eisig. Wer einen Fuß vor die Haustür setzt, wird schnell daran erinnert, dass der Frühling noch auf sich warten lässt. Der Wind pfeift mitunter scharf und schneidend um die Ecken. Ohne Mütze, Schal und Handschuhe ist der Wohlfühlfaktor draußen recht niedrig. Bayern friert und daran wird sich in den kommenden Tagen auch nichts ändern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist ein Ende der klirrenden Kälte erst zum Donnerstag in Sicht. Bis dahin fallen die Temperaturen laut DWD nachts auf bis zu minus 22 Grad in einigen Alpentälern.

Für Skifahrer sind die eisigen Temperaturen kein Problem. „Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung und die Wintersportler sind auf die Kälte bestens eingestellt“, sagte Andreas Stadler von der Arberbergbahn am Sonntag gegenüber der MZ. „Es herrscht super Betrieb.“ Der Parkplatz sei gut gefüllt. Zwischen 1500 und 2500 Menschen kämen am Wochenende täglich. Am Sonntag waren am Arber wieder alle Lifte in Betrieb. Am Samstag war der Schlepplift am Osthang noch wegen starker Windböen geschlossen gewesen. Am Sonntagmittag lag die Temperatur auf der Arberhütte bei minus 16 Grad, im Tal waren es laut Stadler minus 11 Grad. „Der Schnee ist durch die Kälte schön griffig.“

Heiße Schokolade gefragt



Am Wochenende waren am Arber aber nicht nur die Pisten, die Wanderwege und die Rodelbahn gut besucht, sondern auch die Gaststätten. „Vor allem heiße Schokolade wird bei dem Wetter viel getrunken“, sagte Otto Stadler, Leiter der Gastronomiebetriebe am Großen Arber und Vater von Andreas Stadler. Gerade habe er erfahren, dass er wieder Kakao nachbestellen müsse. Das kalte und sonnige Wetter ist für die Wintersportgebiete im Bayerischen Wald ein Segen. Schließlich leiden sie immer öfter unter zu warmen und schneearmen Wintern. Die Skisaison am Arber soll in diesem Jahr laut Stadler bis zum Ende der Osterferien dauern.

Beste Skibedingungen herrschen derzeit auch in den bayerischen Alpen. Auch die Lawinengefahr ist nach Angaben des Lawinenwarndienstes Bayern von Sonntag gering. Das soll sich auch in den nächsten Tage nicht wesentlich ändern.

Vorsicht vor Eisflächen



Gefährlich kann es dagegen werden, wenn zugefrorene Seen oder Weiher betreten werden. Auch bei längeren Kälteperioden ist es möglich, dass Eisflächen nicht tragen, wenn sich das Wasser darunter zu stark bewegt. Auch dunkle Flecken auf dem Eis sind ein Warnzeichen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft rät dazu, mit dem Betreten des Eises zu warten, bis die Eisdecke auf Seen und Weihern auf mindestens 15 Zentimeter angewachsen ist. Bei der Wasserwacht gilt die Zwölf-Zentimeter-Regel als Minimum. Allerdings können auch trotz einer dicken Eisschicht noch Gefahren auf dem Eis lauern, zum Beispiel aufgrund warmer Strömungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher lieber in der Eishalle seine Runden drehen.

Für die Einzelhändler ist die frostige Kälte eine gute Gelegenheit, letzte Bestände an Mützen und Handschuhen zu verkaufen. In den nächsten Tagen ist Winterkleidung jedenfalls ein Muss.

Weitere Berichte aus Bayern finden Sie hier.