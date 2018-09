Feste Eiskunstlauf-Olympiasieger sind keine Wiesn-Fans

Mail an die Redaktion Aljona Savchenko und Bruno Massot werben bei einem Photoshooting für die nächste Eisrevue von „HOLIDAY ON ICE“. Foto: Peter Kneffel

München.Die deutschen Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko (34) und Bruno Massot (29) haben kein Bedürfnis nach einem Besuch des Oktoberfestes. „Für mich ist das eher nichts, ich trinke kein Bier“, sagte Savchenko der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Partner Massot mag zwar Bier und würde sich das größte Volksfest der Welt ansehen, hat aber bessere Pläne für seine Freizeit. „Den ganzen Abend nur trinken, trinken, trinken? Das kann ich auch daheim mit Freunden“, sagte der gebürtige Franzose, als er mit Savchenko in München ihre Rollen bei der Revue „Holiday on Ice“ vorstellte. Die zwei hatten im Februar in Südkorea Olympia-Gold im Paarlauf gewonnen.