Verkehr Eisplatte durchschlägt Auto-Scheibe Ein Autofahrer wurde bei Blaibach schwer verletzt, als sich ein großes Stück Eis von einem Lkw-Dach vor ihm löste.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer berletzt. Symbolfoto: Polizei Heidekreis dpa/ln

Blaibach.Eine Eisplatte hat am Montag gegen 9 Uhr die Windschutzscheibe eines Autos durchschlagen. Laut Polizei hatte sie sicht sich vom Planenaufbau eines Klein-Lastwagens gelöst, der auf der St 2140 zwischen Blaibach und Miltach unterwegs war. Der Autofahrer – ein 35-Jähriger aus Wertach (Landkreis Oberallgäu) – wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.