Anzeige

Unfälle Eisplatte rutscht von Lastwagen: Drei Verletzte Durch eine von einem Lastwagen heruntergerutschte Eisplatte sind drei Menschen verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Großwallstadt.Die Eisplatte hatte am Dienstag bei Großwallstadt (Landkreis Miltenberg) ein Auto auf der Gegenfahrbahn getroffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Fahrzeugdach wurde eingedellt und die Windschutzscheibe zersplittert. Die drei Menschen in dem Auto wurden durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:210407-99-110570/2