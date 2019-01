Auftritt Eistänzer verzauberten Donau-Arena Holiday on Ice begeisterte das Publikum mit einer perfekten Show. Sonderapplaus gab es für eine Eisprinzessin aus Regensburg.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Atemberaubende Akrobatik und spektakuläre Sprünge: Die Eiskunstlaufstars trotzten der Schwerkraft. Foto: Jens Niering

Regensburg.uch wenn die Donau-Arena nicht gerade für eine Atmosphäre berühmt ist, die Illusionen fördert und die Fantasie anregt, und eher durch Funktionalität und Nüchternheit besticht, konnte dies nicht verhindern, dass die rund 1800 Zuschauer am Dienstagabend von der Show des Eislauftheaters „Holiday on Ice“ verzaubert wurden.

Die Eislauffläche schimmerte spiegelglatt und die Scheinwerfer verwandelten die dunkle Halle quasi in ein anderes Universum, in dem plötzlich Musik, Schönheit, Anmut und Schnelligkeit alles überstrahlten. Im Hintergrund war eine riesige Projektionsfläche aufgezogen, auf der Fantasiewelten abgebildet waren. Von der Decke hingen, wie lange Fahnen, weitere Projektionsflächen, die mit den dort abgebildeten Symbolen ebenso dazu beitrugen, in Kombination mit der Projektionswand und einem komplexen Scheinwerfer- und Lichtspiel, die Illusion einer anderen Welt, eines anderen Kosmos hervorzurufen.

Zum 75-jährigen Jubiläum von Holiday on Ice entwickelte das Ensemble von 35 hochkarätigen Eiskunstläufern auf dem Eis mit viel Tempo die Geschichte von Atlantis. Zwar war viel Fantasie dazu nötig, um sich das rasante und auch hoch emotionale Geschehen auf der Eislauffläche zu erklären, doch vielleicht war das auch gar nicht so wichtig.

Fantastische Kostüme

Im ersten Teil der Show wurde die rätselhafte Stadt Atlantis vorgestellt, als sie noch auf der Erdoberfläche weilte, im zweiten Teil als sie auf dem Meeresgrund lag.

Die Vorstellung, dass in Atlantis wunderschöne Menschen lebten, die sehr erfolgreich waren und sich schließlich für unbesiegbar hielten, gab die hervorragende Vorlage für eindrucksvolle Szenen und noch beeindruckendere Kostüme, die prächtig, wunderschön, faszinierend, verrückt, skurril, exotisch waren und auf die Körper der Eiskunstläufer geschneidert zu sein schienen. Vor allem im Finale waren die Kopfschmuckaufbauten noch mal höher, der Federn-Aufwand extrem, und Tüll, Seide, Samt, Metall, Gold, Pailletten und Edelsteine waren in reichlicher Menge auf den unterschiedlichsten und originellsten Kostüme verteilt worden.

Ein sehr großes Lob ist hier an die Designer zu vergeben. Auch die Musik, zum großen Teil mit Popsongs, mal langsam, mal rhythmisch, passte sehr gut zu den einzelnen Szenen.

Auch Filmstars machten mit

Im Mittelpunkt jedoch standen die Eiskunstläufer selbst. Jeder Einzelne zeigte Höchstleistungen, vor allem jedoch die Berühmtheiten wagten sich an spektakuläre Sprünge: Peter Gerber und Mariyah Gerber, Wesley Campbell, Ivan Bich, Aleksandra Shevchenko, Ilian Zimin und Anastasia Safronova, Valentina Chernyshkova und Garrett Kling rauschten über die Eisfläche und flogen durch die Luft, als würden sie der Schwerkraft trotzen. Das Akrobatik-Duo Tim Tang & Taisia Bonda-renko wurde für seine unglaublich eleganten und gleichermaßen extremen Kraftakte bei einer Hand-to-hand-Artistik bejubelt.

Auch Film-Promis fuhren als Gaststars mit. Die in München geborenen Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde (Filmschauspielerinnen in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Alles, was zählt“) träumten schon als Kinder davon, bei Holiday on Ice in schönen Kostümen mitmachen zu dürfen.

Holiday on Ice feiert Jubiläum Geburtsstunde: 1943 fand die Uraufführung von „Holiday on ice“ in Toledo/Ohia statt. Derzeit läuft die Tour zum 75. Jubiläum.

Zuschauer: Mehr als 330 Millionen Menschen weltweit sahen die Shows.

Show: Bei Holiday on Ice werden klassischer Eiskunstlauf und moderne Showelemente miteinander verbunden.

Gaststars: 1965 fuhren Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler mit.

Auch ein Nachwuchstalent aus Regensburg war bei Holiday on Ice dabei. Sophia Victoria Dienger (12) aus Regensburg hatte im Vorfeld eine Teilnahme an der neu gegründeten Holiday on Ice Academy, die von den Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot gegründet wurde, sowie einen Auftritt bei der Show in Regensburg gewonnen. Sophia hatte im November an einer Master Class teilgenommen und von den Paarlauf Olympiasiegern Tipps für ihre eigene Choreographie erhalten, die sie dem begeistert jubelnden Publikum in der Donau-Arena fehlerfrei vorführte.

