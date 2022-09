Bundesliga Elber von Wende beim FC Bayern überzeugt

Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Giovane Elber ist fest von einer baldigen Wende bei seinem Ex-Club FC Bayern München überzeugt. Die Offensive spiele viele Chancen heraus, aber leider hätten die Jungs in den vergangenen Bundesliga-Spielen nicht so oft ins Tor getroffen, wie sie es eigentlich verdient gehabt hätten, sagte der ehemalige Stürmer dem Internetportal „Sport1“. „Die vielen Chancen sprechen absolut für sie - das wird auch bald wieder in Ergebnissen zu sehen sein. Sobald die Chancenverwertung stimmt, stimmen auch wieder die Ergebnisse“, erklärte der 50-Jährige.

dpa