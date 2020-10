Anzeige

Brände Elektrische Ursache für Scheunenbrand in Unterfranken Nach einem Scheunenbrand mit 200 000 Euro Schaden und zahlreichen toten Tieren gehen die Ermittler von einer elektrischen Brandursache aus.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Einsatzwagen der Feuerwehr trifft an der Unfallstelle ein. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Großheubach.„Es ist noch nicht hundertprozentig klar, ob eine elektrische Leitung oder ein Akku ursächlich war“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Brandstiftung schließt die Kripo derzeit aus.

Die Scheune in Großheubach (Landkreis Miltenberg) war vergangene Woche in Flammen aufgegangen, 18 Kälber und mehrere Hühner verendeten. Die Scheune wurde nahezu komplett zerstört. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde in Mitleidenschaft gezogen.