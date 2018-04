Verkehr

Elektro-Busse von Flixbus vor Test auch in Deutschland

Der Fernbusanbieter Flixbus will elektrisch angetriebene Busse auch in Deutschland ausprobieren. „Wir testen gerade den weltweit ersten elektrischen Fernbus im Linienbetrieb zwischen Paris und Amiens (Frankreich). Wir wollen das Pilotprojekt bald auch in Deutschland fortsetzen“, kündigte Firmenchef André Schwämmlein in der „Rheinischen Post“ (Samstag) an.