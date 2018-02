Kriminalität

Elf Kilogramm Marihuana in Nachtzug entdeckt

Bei einer Kontrolle in einem Nachtzug haben Fahnder elf Kilogramm Marihuana entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Zug auf dem Weg von Rom nach München. In Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) durchsuchten Schleierfahnder die Gepäckstücke von vier Reisenden in einem Schlafwagenabteil. In einem Koffer, der angeblich keinem der Passagiere gehörte, fanden die Beamten das Rauschgift.