Weilheim-Schongau Elf Kilogramm Marihuana sichergestellt Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oberbayern hat die Polizei nach eigenen Angaben elf Kilogramm Marihuana und 20 000 Euro mutmaßliches Drogengeld sichergestellt. Die Bewohner, zwei 22 und 26 Jahre alte Brüder wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes München erließ Haftbefehl. Der Einsatz in Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau), an dem auch ein Drogenspürhund beteiligt war, habe bereits Ende März stattgefunden. Die Kripo Weilheim und die Staatsanwaltschaft München II leiten die Ermittlungen.

dpa

Mail an die Redaktion Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. Foto: Christophe Gateau/Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

