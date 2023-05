Rosenheimer Bahnhof Elf Migranten an illegaler Einreise gehindert

Eine elfköpfige Migranten-Gruppe ist von der Bundespolizei am Rosenheimer Bahnhof aufgegriffen worden. Sie waren nach Angaben der Behörde vom Mittwoch in einem Zug von Verona nach München unterwegs, hatten aber keine gültigen Einreisepapiere für Deutschland. Sie gaben demnach an, nach Freiburg fahren zu wollen.

dpa