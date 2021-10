Anzeige

Vermisste Elfjährige offenbar bei „Zwölf Stämmen“ Das Mädchen war am Samstag nicht vom Joggen zurückgekehrt. Die leiblichen Eltern sollen die Vermisste zu sich geholt haben.

Holzheim.Eine Elfjährige, die bei Dillingen an der Donau am Samstagnachmittag zum Joggen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt war, soll bei ihren leiblichen Eltern sein. Nach dem Mädchen, das bei Pflegeeltern lebt, hatte die Polizei am Wochenende mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften gesucht. Es sei nicht auszuschließen, dass die leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stünden, hieß es am Wochenende. „Nach einer Ausreißer-Geschichte sieht das nicht aus“, sagte Polizeioberkommissar Markus Trieb.

Mädchen lebt bei Pflegefamilie

Am Montagmorgen meldete der Bayerische Rundfunk, dass die Elfjährige bei ihren leiblichen Eltern sei, die der Sekte „Zwölf Stämme“ angehören. Das habe ein Angehöriger der Sekte den Pflegeeltern per E-Mail mitgeteilt. Dem Mädchen gehe es entsprechend dieser Nachricht gut.

Laut Polizei werde heute nicht weitergesucht, jetzt stünden Ermittlungen im Vordergrund, so ein Sprecher der Kripo Dillingen. Im Laufe des Vormittags soll es weitere Informationen geben, sofern es neue Erkenntnisse gebe. (dpa)