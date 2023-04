Landkreis Passau Elfjähriger schläft in Schulbus ein und muss sich befreien

Ein Elfjähriger ist in einem Schulbus im Landkreis Passau eingeschlafen und hat sich später mit einem Nothammer aus dem geparkten Fahrzeug befreit. Auf der fünf- bis zehnminütigen Fahrt zur Grundschule in Vilshofen an der Donau sei der Bub nach Aussagen von Mitschülern eingeschlafen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ersten Erkenntnissen nach versuchten die Mitschüler bei der Ankunft des Busses den schlafenden Jungen vergeblich aufzuwecken - und ließen ihn dann zurück.

dpa