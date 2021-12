Anzeige

Polizei Elfjähriger zündelt im Beichtstuhl Ein elf Jahre alter Bub hat im Beichstuhl einer Kirche in Kissing (Kreis Aichach-Friedberg) gezündelt.

Kissing.Außerdem kokelte das Kind bei dem Vorfall in der schwäbischen Gemeinde am Samstagnachmittag noch Stühle und Papier an, wie die Polizeiinspektion Friedberg am Montag mitteilte. Feuer brach nicht aus, doch verursachte der Bub in der Pfarrkirche St. Bernhard Brand- und Rußflecken. Die Polizei schätzte den Schaden auf 1000 Euro. Was das Kind dazu trieb, ist unbekannt. Ermittelt wird nun wegen versuchter Brandstiftung. Bei erwachsenen Tätern wird Brandstiftung in Kirchen, Wohnungen und Schiffen nach dem Strafgesetzbuch härter geahndet als das Legen eines Feuers in anderen Gebäuden, allerdings ist der Elfjährige noch strafunmündig.

