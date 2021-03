Anzeige

Fussball Elfmeterheld Meyer: „War auch Glück“ Der Regensburger Torwart relativiert vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen seine Leistung etwas.

Mail an die Redaktion Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Regensburg.„Ich habe in der Vergangenheit den ein oder anderen Elfmeter gehalten, aber eine Quote wie in dieser Saison hatte ich vorher noch nicht. Ich freue mich auf solche Situationen, aber man darf nie vergessen, dass in solchen Szenen gerade für den Torwart das Glück auch mitentscheidend ist“, sagte der Keeper des Fußball-Zweitligisten der Deutschen Presse-Agentur gegen den Erstligisten am Dienstag (18.30 Uhr). „Ich bin froh, dass dieses Glück in der laufenden Saison bislang auf meiner Seite war.“

Die Regensburger waren in den ersten drei gegen die Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und SV Wehen Wiesbaden sowie den Bundesligisten 1. FC Köln nicht zuletzt dank Meyer jeweils im Elfmeterschießen weitergekommen. Der 29-Jährige hat in jeder dieser Partien gehalten. © dpa