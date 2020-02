Krankheiten Elfter Corona-Fall in Bayern In Bayern gibt es einen elften Coronavirus-Fall. Die positiv getestete Person ist die Frau eines Webasto-Mitarbeiters.

Mail an die Redaktion Ein rotes Kreuz ist auf einem Hinweisschild vor dem Gebäude der Kreisklinik Trostberg zu sehen. In der Klinik wird eine mit dem Coronavirus infizierte Familie behandelt. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Auch die Frau eines Erkrankten aus dem Landkreis Traunstein sei nun positiv auf das Virus getestet worden, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der Mann ist, wie die zuvor in Bayern anderen infizierten Erwachsenen, ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Stockdorf bei München.

Zwei der Kinder des Paares waren ebenfalls positiv getestet worden. Sie sind nach Ärzte-Angaben – ebenso wie die Mutter – symptomfrei. Auch der gesundheitliche Zustand des Vaters ist stabil. Die Familie ist in Trostberg im Krankenhaus. Die anderen sieben Patienten sind in der München Klinik Schwabing isoliert untergebracht.

Zuerst hatte sich ein Mitarbeiter am Stockdorfer Firmensitz von Webasto bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die inzwischen wieder in ihrer Heimat ist.

