Prozess Eltern erschlagen: Angeklagte schweigen Aus Habgier sollen ein 26-Jähriger und seine Verlobte die Eltern ermordet haben. Die Schnaittacher Bluttat wird verhandelt.

Mail an die Redaktion Vor mehr als einem Jahr wurden in Schnaittach die Leichen eines Ehepaares gefunden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Die Mutter war stutzig geworden. „Der Kaffee war gut gemeint, aber er hat geschmeckt, als wäre da Pinselreiniger drin“, sagte sie einen Tag vor ihrem Tod ahnungslos zu ihrem Sohn und der Schwiegertochter in spe. Der 26-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau müssen sich seit Dienstag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wegen zweifachen Mordversuchs und zweifachen Mordes verantworten. Am ersten Prozesstag schwiegen sie zu den Vorwürfen.

Der Anklage zufolge sollen sie zunächst versucht haben, die Eltern mit Pflanzensamen vom Rizinusbaum und mit einer Überdosis der Partydroge GBL/GHB zu vergiften. Nachdem die Giftpläne fehlschlagen, fassen sie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft den Entschluss, die Eltern zu erschlagen. Motive seien Habgier gewesen, und dass die Mutter gegen die geplante Heirat der Beiden gewesen sei. Zwei Wochen nach der Tat Mitte Dezember 2017 melden sie die Eltern als vermisst und geben sich im Standesamt von Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) das Ja-Wort. Mitte Januar 2018, eine Woche vor ihrer Festnahme, starten sie in einem lokalen Fernsehsender einen Vermisstenaufruf und bitten für die Suche nach den Eltern um Spenden.

Großes Blitzlichtgewitter

Im großen Schwurgerichtssaal 600 des Nürnberger Justizgebäudes lässt der Angeklagte, ein gelernter Zimmermann, das Blitzlichtgewitter der Fotografen ohne Regung über sich ergehen, während sich seine Ehefrau über den Anklagetisch gebeugt hinter Aktenordnern verschanzt. Vergeblich beantragt ihr Verteidiger, dass die polizeiliche Videovernehmung der Angeklagten vom Tag ihrer Festnahme nicht verwertet werden darf, weil seine Mandantin hierbei keinen Anwalt habe hinzuziehen können. Diesem Antrag gibt die Vorsitzende Richterin nicht statt. Es gebe nach derzeitigem Prozessstand keine Anhaltspunkte für ein Beweiserhebungsverbot.

In dem Video stellt sich die heute 23-Jährige als Opfer ihres Verlobten dar, der sie unter Androhung von Gewalt dazu gezwungen habe, die Spuren der Blutnacht vom 13. auf den 14. Dezember 2017 zu beseitigen. In einem ihrer Briefe, die sie später in der Untersuchungshaft ihrem Mann schickt, beschreibt sie ihre Rolle als „psychisch abhängige Marionette“.

Vergifteter Kaffee

Die Tasse mit dem vergifteten Kaffee stellt die Mutter am Abend vor der Mordtat zurück auf den Küchentisch. Sie schöpft noch immer keinen Verdacht, obwohl sie einen Monat zuvor bereits einen von ihrem Sohn und seiner Verlobten mit Rizinus-Samen versetzten Muffin-Kuchen überlebt. Die 66-Jährige erbricht sich, klagt über Durchfall und konsultiert einen Arzt.

In der übernächsten Nacht betritt der Angeklagte ihr Schlafzimmer und schlägt mehrmals mit einem Zimmermannshammer auf die schlafende Mutter ein. Sie erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und erstickt an ihrem eigenen Blut. Der Vater, der sich zur Tatzeit im Keller aufhält, wird von den Schlägen alarmiert. Als der 70-Jährige hinzukommt, versetzt ihm der Sohn noch im Schlafzimmer mehrere Hammerschläge gegen den Kopf. Der Kampf soll sich dann in den Flur verlagert haben, der Vater wehrt sich massiv und erleidet schließlich im Esszimmer ebenfalls tödliche Kopfverletzungen. Er musste nach Ansicht der Ankläger sterben, um den Mord an der Mutter zu verdecken. In den Tagen danach sollen die beiden angeklagten Deutschen die Leichen dann in einem Nebenraum der Garage eingemauert haben.

21 Verhandlungstage

Das Gericht steht in 21 Verhandlungstagen vor der Aufgabe, das Beziehungsgeflecht des Paares zu den Eltern und Schwiegereltern auseinanderzunehmen und zu klären, wer Mitläufer und wer treibende Kraft war. Für die Staatsanwaltschaft stiftete die Angeklagte ihren Verlobten zu den Taten an, um schnellstmöglich eigene Schulden zu tilgen. In abgehörten Telefonaten mit ihrer Großmutter wird am ersten Prozesstag offenbar, wie sehr sie unter finanziellem Druck stand. Von ihrem Amazon-Account im Internet wurden der Anklage zufolge die Giftsubstanzen und eine Lampe mit UV-Licht bestellt, um die Blutspuren im Haus möglichst restlos zu beseitigen.

