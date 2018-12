Unglück Eltern klagen Jäger an Angela und Michael Söldner aus Regensburg weinen um ihren Sohn Harald. Eine Kugel aus einer Jagdwaffe tötete ihn im August.

Von Martin Kellermeier

Merken

Mail an die Redaktion Angela und Michael Söldner halten das Sterbebild ihres toten Sohnes. Öffentlich wollen sie sich nicht zeigen. Foto: Martin Kellermeier

Regensburg.Angela Söldner trägt Schwarz. Der Schmerz ist täglich präsent. Mit ihrem Mann Michael sitzt sie am Esstisch im gemeinsamen Haus in Regensburg. Das Paar hat seinen Sohn Harald, 47 Jahre alt und Ingenieur bei Osram, bei dem Jagdunfall verloren, der im August bundesweit Schlagzeilen machte. Harald Söldner starb auf der B 16 in der Nähe von Nittenau (Lkr. Schwandorf). Er saß im Auto eines Freundes, als ihn die Kugel aus einem Jagdgewehr tödlich verletzte.

### ######## ##### ### ################ ##########, ## #### ### ##########, ### #### ### ######, #### #### ####### ## ########. ## #### ###, ###### ##### ######. #### ############### ######## ### #####. „##### ###?“, ##### ###### #######. ###### #### ### ##### ######### ########. ### ######## #### ####, #### ### ##### ######. ### ###### ### ########### ###### – ### ###### ### ##### ###########. ### ##### ####### ###### ########: „### ##### #### ### #### #### ##### ### #### ## ###### #### ##!“ #### ## ######### ### ####### ### ###### #####, ###### ## ###### ####### ### ##### ###. „## #### ### ###### ##########“, #### ### ##-#######.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

## ### ### ############

######### ##### #### ### ######## ### ### ######## ###########. ### ### ##### ###### ####### ############, ############## ### ################ ###### ##########. „### ###### ### #### ###### ##### #### #### ##### #### ######.“ ### ### ########### ### ##### ##### ### ###### #### ### ##### ######. ## ##### ### ## ### ######, ### ############. „### ###### ### ### ####### ### ########### ######.“

## ##. ###### ### ## ### ##### ###### ######### ## ##### ###################### ## ########. #### ### ###### #### #### #### ### ############ #####. #### ##### ### ##### ########## ########### ### ############# ### #### ###### ####### ### ### #############. #### ## ##### ##### ##.

########## ## ########## ##### #### ######### ### ############# ## ### ########### ### ########. ########## ### ### ########## ##########. „#### ## ### ###“ ###### ### ####### ##### ########, #### ###### ########## ###### ###. „### ##### ##### ########### ### ###### ### ##### ### ######## #### ################### #########“, #### ### #####. ### ########## ### #### ##### ####. „### #### ### #### ############.“ ############### ###### ##### #### ####: „#### ## ### ############## ##### #######, #### ### ######### ##### ## ######, ######## ### ###.“ ############# ### ### ########### ## ##### ############## #### #### ### ### ########## #### ####### #########. #####: „### ### ####### ######, #### ### ### ##### ### ###########, ##### ### ### ######### ###########, ### ### ##### ### ### ###### ###### ###### #########.“

######## ####### ### #########

### ######## ###### ### ### ####### ### ############### ##### ######. „### ### ##### ########## ### #### ######### ### ### ########.“ #### ####### ##### ######. ### ###### ### #### ### ##### ##### #### #### ########## #############. „### #### #######, #### ## ## ####### ####“, #### ###### #######.

### #### ###### ###### ####, ### ##### ####### „#####“ #######, ## ######## ### ## ### ## ########## ########. ### ###### ###### #### ### ####### ###### ## ### ##### ### #### #####. „##### ##### ####### ###### ######## #### ## ###“, #### #######. #### ####### ### #### „###“ ### #### ###### ##### ###########. „## ##### ## ## ### #############“, ####### ### ##-#######. ############ ### #### ### ###### ######### ### ##### ### #### ####### – ##### ### ### ### #######. ####### ####### ###### ### ########### ## ### ###### #########, ### ### ###### #############. „#### ### ## ,######’ ###### ### ### ########.“ ### ########## ### ### ####### ###### ### ### ##########, ### ##### ######## ######, ##### ### ######. „#### ##### ######, #### ### ### ### ### ######. #### ##### ### ##### ####“, #### ####### #######.

####### ###### ## ######## ######

### ############ ################ ##### ###### #### ######, ### ## ### ### ###### ####, ### ## ### ######### ### ######## ######### #####: „### ### ###### ###, ### ##### #### #### ### ######## ######. ## ### ## ####!“ ####### ####### ######## ##### #####, #### ## #### ### ### ######### ##### ## ##### ######## ###### ### ###### ############ ######### ###. „### ############ ###### ######## ### ############ ################# ######, ##### #### ##### ### ### #######.“ ### ### ####### ### ##### ####, #### ### ####### ###### ## ######## ### ############ ########## ###. „### #### ### ##### #### #####, ## ### ##########!“

### ##### ### #### ########### ########### ##### ######. ###### ######, ###### ### ################, #### ########, ### ## ## ######## ### ### ################# #### ######## ## ### ########## ### ########### ####: „#### ### ## ##### ########## ###### ### ########## ##### ################ ####, #### #### ### #### ##### #####. ####!“ ####### ####### ### ## ######## ############. ######## ### ##. #### ### ### ##. ###### ###### ##### ## ########### #### ######## ### ###### ####### ###### ####, ######## #### #### ####. #### ############ ### ##### ### ##### ##### ### ##### ########## ###### ######## ######. ### ## ####: „### #########, ### ### #### #### ### ##### ###, ### ### ### ######### ############.“

### ############ ###### ######

#### ###########, ##### ### #####, #### ## #####. ### ##############, ######### ###### ###### ### ### ################, ### ###### ##### ### ### ##### ###, #### ### ############ ####### ####### ### ####### ### ###### #########. ####### ## ###### ###### ## ########### ######## #### ## ### ##### ##########. ###### ######: „##### ### ###### ### ### ########## #### ### ########## ### ##### #### ################ ######“.

## ### ### ######### ### ######## #### ############### ############ ########### ###### ####, ###### ### ######### ############ ######. ### ################## ###### ###### ####### #### ### ############# ############ ##############. ############# ### ######### ### ##### ### ### ######## ##########. „### ######### ### ### ######## ### ##### ###### ### #### ##### ########### #######“, #### ### ########.

### ############ #####, #### ## ######## ### ############ ############# #### ### #### #### ###########, ## ### #### ### ####### #####. „#### ## ## ##### ####### #####, #### ####### ### ### ############ ### ### ###########“, ##### ###### ### ####### #######. ### ###### #############. ##### #### ### ### ##### ##### ###### ###### #### ######. „### ### ##### ### ##### ###### ######.“