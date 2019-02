Verkehr Elterntaxis: Bis vor die Schultür Jedes fünfte Kind wird mit dem Auto zur Schule gefahren. Das gefährdet andere Kinder, wie sich in Regenstauf zeigt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Rund 20 Prozent aller Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. In den 1970er Jahren bewältigten noch mehr als 90 Prozent der Kinder den Schulweg alleine. Foto: Ralf Hirschber

Regenstauf.Muss erst etwas passieren, damit endlich Maßnahmen ergriffen werden? Melanie Prochaska, Mutter einer Zweitklässlerin an der Grundschule in Regenstauf (Lkr. Regensburg), kämpft für mehr Sicherheit und gegen die Uneinsichtigkeit mancher Eltern. Es ist ein zäher Kampf, der nun schon viele Monate währt und kaum Fortschritte gebracht hat. Dabei, da ist sich Melanie Prochaska sicher, dass schon kleinere Veränderungen – für die es nur ein paar Liter Farbe bräuchte – etwas bewirken könnten. In signalrot würde Prochaska den Schulzugang der Grundschule in Regenstauf, der zugleich Feuerwehrzufahrt ist, gerne sehen. Noch lieber wären ihr aber Pfosten und eine Kette – um endlich die Elterntaxis vor der Schule zu stoppen.

########## ### ############ ### ###, ### #### ####### ### ########## ####### ########. #### ### ########### ###### #### ### #########. ## ### ######### ########## ## ######, #### ####### ########### ### ########, ## ######### ############ #### #### ## ################## #######. ########### ####### ###### ########## ## ####### ### ###### #### ###### ### ### #### ## ### ######. ## ### ###### ###### ########### #### ## ####### ### ####### ### ### #######.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### #######-############

„## ######## ########## ### ### ###### #### ## #########, ##### ### ### ########## ####### ###### ## ####“, ##### ############### ###### ##### ### ######### ######### ### ##### ###### ######### ###########, ### #### ##### ### ######### ################# ### ####### #######, ########. #### ####### ######### ### ##### ##### #######-############ ##########: „### ########## ### ### ######## ##### ## ### ############ ####### ### ##### ####### ##### ######### ########### ######### #######.“

### ################# #### ###### ########## #######, ## ### ##### ####### ########### ########## ####. ## #### #### – ### ###### ### #### #### #### ##### ######### – ########## #### ## ####### ### ################# ######### ## ############### – ### ######## ### ##,# #######. ##### ###### ## ####### ########. ########## ### ## ### ############### (##### #,# #######). ### #### ##### ####### ########.

#### #### ###### ### ##################### ###### ###### ### ###################### ### ### ################# ########## #### ## ### ################# ## ####### ### ############ ###########. ### ##### ###, #### ### ###### ##### ### ########### ########### ### ######## ######### ## ############## ##### ####### ###########. ### ##### ### ###: ###### ###### ## ### #. ###### #### ##### ###### ####### ######. ###### ####### ### ##### „######## ###################“, ### ### ### ####### #######.

###### ### ############# #### ####### #### ####### ##### ########### ###. ## ### ## ##### ################## ###### ## ### ########## ########### ######### ########### ######, ###### ####### ### ########### ######. #######, ###### ### ###### ## ### ############ ###### ##### #######. ### #####: ### ##### ############# ######### ### ######## ############ ####### ########## ###### ## ######, ### ## ### #### ### ### ### ### ###### ######### ####. ### ######### ### ##############: ##########-############, „### #### ### ##### ### ############ ######## ###### ### ## ### ####### ########### ### ### ###### #########“.

#### ####, ### #### ####### ######### ## ########## ##### ### ##### ######## ###. ### ############## ########## #### ## ## ### ####, #### ###. ####### ######### ### ### ############# ##### ## ##### #######. ### #######, #### #### #### ### ############ ######### ################## ######### ###### ########### ### ######### ####### ### ##### ##### ######### ###, ### ###### ### ### ############# ########## ###### ### ### ### ######## ######### ####. ####, ### ##### ####### ######, ################# ### ####### ########## #### #### ########### ##### ## ### ############## ######, ######## ### ############ ### ######## ####### ##### „#########“ ##########.

#### ### ####### ############ ######### ### ####### ### ###### ############# ### ###### ### #######, #### ############### #####. „### ####### ###### ###### ### ##### ### #############, ### ####### ### ############ ### ####### ###### ## ### ###########.“ ## ########## ###### ###### ### ############# ### ########### ############# ### ### ##### ## ### ###### ###########, ### ##### ##### #### ### ####### ######, ######### ####### #########. ## ### ########## ## ########## ## ########## ########### ####### ###### ##### ###### ### ####### ### ###############, ####### ####### ###### ########## ######. „### ######## ##### #### ### ######, ### #### ###### ###### ### ### ######## ########, #### ## ### ######### ######### ##### ####### ### ## ##### ## ### ## #####“, #### ################# ##### #########. #### ## #### #### #######, ## ### ######## ### ########### ##### #####, ## #### ## ### ###-###-####-########### ## ##########. „### ################# ##### ## ##### ##, ### ### ###### ###### ## #######, ###### #### #########, ########## ###########“, #### ######## ###### ###########.

„## ###### ### ###########“

##### ### ######, ##### ### #### ###### ### ### #### ### ###### ######, #### ####### ### ### ########## ## ### ###########, #### #### ##### ### ########### #### #############. ### ########## ### ################# ##. ####### #########-########, ###### ### ######################### ### ############ ############## ##########, ##### ########## #### ### ######### ############, ### ### ########## ######. ####### ### ##: „###### ### ### ###### ### ######## ###### ##########. ## ###### ### ## ##### ###########.“ #### ### ######### ### ####### #######, ### ############# ### ### ######## ### ### ####### #### ##### ####### ### ### ######. „### ###### ### ### ###### ##### ## ### ###### ##.“

####### ######### ####### #### ####### ## ### ### ##########. ### ####, #### ### ### ####### #######. ### ######## ###### ##### ### ##########, #### ###, #### ### ########### ####### ### ### ############ ######## #####.