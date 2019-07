Bildung Elternverband beklagt Lehrkräftemangel an Schulen Der bayerische Elternverband beklagt anhaltenden Lehrkräftemangel an Grund-, Mittel- und Berufsschulen auch im nächsten Schuljahr.

Lauf.„Wir werden von Eltern mit Unterrichtsausfall, dem Wegfall von Projekten, von Förder- und Differenzierungsstunden und Klassenfahrten konfrontiert“, berichtete der Vorsitzende Martin Löwe am Dienstag. Auch Schulpsychologen gebe es zu wenige.

Löwe forderte mehr Stunden und Lehrkräfte - auch vor dem Hintergrund, dass die Lehrer sich eigentlich mehr fortbilden müssten, wodurch ebenfalls Stunden ausfallen. Eine Lösung sieht der Elternverband mit Sitz in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) derzeit nur in der Entlastung der Lehrer durch andere pädagogisch Ausgebildete.