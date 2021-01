Anzeige

Schulen Elternverband fordert Grundschulöffnungen in Eigenregie Der Bayerische Elternverband fordert, dass Grundschulen in Eigenregie über Wechsel- oder Präsenzunterricht entscheiden sollen.

Mail an die Redaktion Ein verschneites Verkehrsschild mit der Aufschrift „Schule“. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild/Archiv

München.Das soll gelten, sofern innerhalb der jeweiligen Schule keine Infektionen auftreten. „Lange Schulschließungen können die Kinder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen“, argumentierten die Eltern am Dienstag.

Entscheidungen über Distanzunterricht dürften nicht ausschließlich aufgrund medizinischer Erkenntnisse getroffen werden, sondern müssten auch pädagogische und entwicklungspsychologische Aspekte berücksichtigen.

Die Kinder stünden unter Dauerstress, hieß es in dem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Auch die Eltern würden zwischen Distanzunterricht und Arbeit regelrecht zerschlissen. „Wir brauchen ein Konzept, das eine längerfristige Planung des Schulbetriebs ermöglicht.“

