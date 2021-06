Anzeige

Fussball EM-Auftakt in Bayern weitestgehend ruhig Nach dem EM-Auftaktspiel zwischen der Türkei und Italien kamen nur vereinzelt größere Gruppen zusammen.

Mail an die Redaktion Italien feierte am Freitagabend einen 3:0-Sieg gegen die Türkei. Das wurde in Bayern nicht allzu groß gefeiert. Foto: Alessandra Tarantino/dpa

Nürnberg.Vereinzelt kamen in der Nacht von Freitag auf Samstag Feiernde zusammen. So trafen sich in Nürnberg etwa 200 Menschen, um das Fußballspiel zu feiern, wie die Polizei in Mittelfranken mitteilte. Dabei habe es allerdings keine größeren Zwischenfälle gegeben und die Gruppe habe sich nach einiger Zeit bereitwillig aufgelöst.

Ansonsten waren die „Kollegen überrascht, dass es so ruhig war“, wie es in der Einsatzzentrale in Oberfranken hieß. Ein größerer Andrang wird jedoch erwartet, wenn Deutschland am Dienstag das erste Mal spielt. Am Freitagabend hatte Italien die Türkei mit 3:0 besiegt.

Allerdings gab es der Polizei zufolge in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Ruhestörungen, die nicht in Zusammenhang mit dem Fußballspiel standen.