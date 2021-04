Anzeige

Fussball EM-Spielort München: Adidas freut sich auf Nationelf Nach der UEFA-Entscheidung für den EM-Spielort München darf sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft über eine kurze Anreise zu ihren drei Gruppenspielen freuen.

Mail an die Redaktion An der Fassade des Adidas Stores hängt das Firmenlogo. Foto: Christophe Gateau/dpa

Herzogenaurach.Das Votum der Europäischen Fußball-Union (UEFA) machte am Freitag auch den Sportartikelhersteller Adidas glücklich. Denn Bundestrainer Joachim Löw wird mit seinen 23. Spielern am Firmensitz des DFB-Ausrüsters im fränkischen Herzogenaurach wohnen und trainieren.

Löw wird mit seinem 23-köpfigen Kader nach dem Trainingslager im österreichischen Seefeld am 10. Juni das Quartier in Herzogenaurach beziehen. Von dort aus kann das Team um Kapitän Manuel Neuer mit dem Mannschaftsbus zu den Gruppenspielen gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) in der Münchner Allianz Arena fahren.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-325493/2