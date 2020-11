Anzeige

Medizin Embryonenspende: Geschenktes Leben Zwei Paare aus der Region schildern, warum sie übrige Eizellen nicht vernichten wollten. Am Mittwoch entscheidet das OLG.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die befruchteten Eizellen werden ohne materielle Ansprüche gespendet. Foto: Rainer Jensen/picture alliance / Rainer Jensen

Regensburg.Zwillinge hat Familie X. aus dem Landkreis Regensburg. Eine Tochter und Zwillinge sind es bei Familie Y. aus dem Landkreis Kelheim. Beide Paare haben sich im Kinderwunschzentrum profertilita in Regensburg erfolgreich behandeln lassen und nach erfülltem Kinderwunsch entschieden, mit den übrigen befruchteten Eizellen anderen Paaren zu helfen. Am Mittwoch entscheidet das Bayerische Oberlandesgericht München in letzter Instanz, ob solche Embryonenspenden überhaupt rechtmäßig sind. Die beiden Paare, die anonym bleiben sollen, schildern, warum es für sie genau der richtige Weg war.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ##### ####################### ##### ####### #. ### #### ########## ###########, ## #### ### ############ ## ########. ###### ### ##### ####### ### ###########. ### ######### #### ########## ## #################. ### ### ##### ### ### ##### ##########, ########### ### ######. „### ##### #### ########### ############### ### ### #### ####### ######, ### ###### ### ######### ##### #############“, #### ### ######, ### ### ### ########## ## ##### ### ###. #### ## ### #### ###### ####### ########### ########. ### ###### ### ##### #########? #### ### ###### ##### ###### #### #######, ##### ########## ### ### ###########. #### ### ###############. ##. ######## ####, ### ### #### ### ############ ######## ### #### #### ## ######## ############### #########, ####### ##### ###### ### #####.

## #### ############# ############, ### ### #### ######### ####, #### ## ###### ####### ####. ####### ###### ##### ### ############ ################## #####, ## #### #### #### ############## ########## #########. ### #### ### ### ######### ########## ##### ### ##### ## ########, #### ### ########## ##### ###### ####. „###### ########### ##### ###########, ### ###### ### ##### ##### #### ########“, #### #### #. #### ######### ##### ## ##### ########, ### ### ############, ##### ### ###. „###, #### ### ##### ### ###### ############ #### ## ### #### ######### ### #### ###### ## ##### ###### ###### ########“, ### ## #### ##########, ### ### ########### ####. ### ######### ### #####, ### ### ######### ######, #### ## ### ############### ## ###### ########### ###### #######.

### #### ######### ####, #####, ### ### ##### ###### ############### ##### ###### ######, ##########. „### ###### ## ####, ## ### ######, ## ### ### ###### #### ### ########.“ ### ###### ######### ###### #### ###### ### ######### ######, ## ### ## ####### #. ###########. ##### ####### ########## ###### ### ###### ########, #### ### ########## #### ########### #####, ### ## ####### ######## ##########. ### ##### ###### ### ##### ######: #### ##### ###### ### #### ######## ####.

####### #. ### ### ######### ####### #### #######, #### ## ####### #### ##### ###### ####, ### ######## ##### ############### ####### ######. ### #### ##### #### ##### ### ### ############ ######## ### ###### ##### ###########. ### ###### ###### ### ##### ############## ########## ### ##### #. ###########, #### ### #### ### ###### ### ####### ###### ########### #######. ####### ###### ### ############ ### #### ########## ###########. #### ### ####### ####### ######### ### ####### ########. ####### ########### ######## ####### ###########. „## ### ###### ######, #### ##### ############ ###### ### ########## ## ###### #####, #### ### ############ ### ### ####### #####. ### ### ### ####### ########“, #### ### ######### ######. ### #### ######: „### #### ##### ######, ##### ############ ###### ### ####, ##### ### ###### ######. ### ##### ######### ############# #########, ##### #### ###### ##### #### ####### ####### ######.“ #### #### ### #.# ##########, #### #### ###### ############ ### ###### ###### ##########. #### ### ##### #### ### ######, ## ### ### #### ########## ####. „## ##### ##### ## ####### #############, ### ### ###### #######“, #### #### #. ##### #### ### ######, #### ## #### ########### ########## #### ### ##### ######, ## ### ############# ######. „##### ##### ##### #### ########## ###### #########. ### #### ### ## #######, #### ### ## ##### ########## ### ##### #### ### #### ###.“

############## ########

### ########## ################# #### ## ###### ###### ##########, #### ############ ##### #######. #### #### ############## ### ## ########### ########. ### ########### ###################### ### ######## ############### #############, #### ## #### ## ####### ########### ######## #######, ### #### ########## ######### ### ######### ######## ######. ### ### ####### ### ## #### ### ########### ###: ### ##### ### ######### #########, ##### #### ############ ##### ########## ###### ####.